Lagkamraten hyllar Salah: ”Kunde alltid prata med honom”

Mohamed Salah gick till attack mot Liverpool.

Curtis Jones backade sin lagkamrat efter tumultet.

–Vi älskar alla ”Mo”. Jag älskar ”Mo”, säger han till Viaplay.

Foto: Alamy

Mohamed Salah kritiserade Liverpool efter att ha blivit petad i tre matcher i rad. Egyptiern var inte uttagen i matchen mot Inter men var tillbaka på bänken mot Brighton.

Salah hoppade in och bodrog med assist. Hans lagkamrat Curtis Jones var tydlig med att Salahs kritik inte var riktad mot någon i laget eller någon enskild person.

– Vi älskar alla ”Mo”. Jag älskar ”Mo”. Under mina svåraste perioder i klubben, du vet, var han alltid en av dem som var där. Jag kunde alltid prata med honom. Och det är precis likadant nu, säger Jones till Viaplay och fortsätter:

– ”Mo” är sin egen man, han har sina egna åsikter. Och, du vet, jag tror inte att hans avsikter var att påverka laget eller något liknande. Det var bara en personlig sak.

Jones menar att bråket inte är hans att kommentera utan det får stå för Salah.

– Jag gillar egentligen inte att prata om någon annans problem och sånt – det har med ”Mo” att göra. Men i slutändan tror jag att det viktiga som ”Mo” klargjorde var att det inte är emot laget eller något liknande, bara en personlig sak, och det är allt.