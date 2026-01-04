Leeds United i sorg – supportar gick bort före rivalmötet
Leeds United är i sorg.
Klubben meddelar nu att en supporter gick bort innan dagens rivalmöte med Manchester United.
Rivalmötet mellan Leeds United och Manchester United tidigare i dag slutade 1–1, men i Leeds är det inget fokus på resultatet.
Premier League-nykomlingarna är nämligen i sorg, detta då en supporter gick bort före dagens match på grund av en medicinsk nödsituation.
”Allas tankar i klubben går till supporterns familj och vänner i denna exceptionellt svåra tid”, skriver klubben via X.
