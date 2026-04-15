Bekräftat – Ekitike missar VM: ”Stor smäll för landslaget”

Hugo Ekitike skadade sig i Championes Leauge matchen mot PSG igår.

Nu bekräftar franska fotbollsförbundet att han missar VM.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, tisdag, i Champions League kvartsfinalen mot PSG som olyckan var framme. Liverpools stjärna satte sig ner och snabbt kunde det konstateras att hälsenan var av. Tidigare under dagen kom uppgifter om att stjärnan missar VM, men nu kan franska förbundet bekräfta att han missar VM.

– Hugo ådrog sig en allvarlig skada under tisdagskvällen mot PSG. Skadans svårighetsgrad kommer tyvärr att hindra honom från att avsluta säsongen med Liverpool och delta i VM, säger Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps i ett uttalande på det franska landslagets X-konto och fortsätter:

– Hugo är en av tolv unga spelare som har debuterat för landslaget de senaste månaderna. Han har integrerats på ett perfekt sätt i gruppen, både på och utanför planen. Den här skadan är en stor smäll för honom, naturligtvis, men också för det franska landslaget.

Förbundskaptenen riktar all stöttning till Ekitike.

– Hans besvikelse är enorm. Hugo kommer att komma tillbaka till sin toppform, det är jag övertygad om. Jag vill uttrycka allt mitt stöd till honom, liksom från hela staben. Vi vet att han kommer att stå bakom det franska landslaget och vi tänker alla på honom.