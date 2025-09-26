Liverpool betalar ut Jotas lön: ”Inte normalt inom fotbollen”

Diogo Jota och André Silva gick tragiskt bort under sommaren.

Nu meddelar Liverpool-tränaren Arne Slot att man kommer att betala ut hela Jotas lön.

– Folk kanske tror att det är normalt, men det är det inte inom fotbollen, säger han till TNT Sports.

Foto: Bildbyrån

Det var under början av juli månad som världen nåddes av det tragiska beskedet; Liverpool-spelaren Diogo Jota är död. Den portugisiska landslagsspelaren och Premier League-stjärnan avled, tillsammans med sin bror André Silvas, efter en trafikolycka i Spanien där brödernas bil körde av vägen och fattade eld.

En tid därefter meddelade Diogo Jotas klubb, Liverpool, att man valt att pensionera hans tröjnummer, 20. Omkring samma tidpunkt rapporterade portugisiska Record att Merseyside-klubben skulle fortsätta att betala av återstoden av hans kontrakt till Jotas familj, vilket är till sommaren 2027.

Nu bekräftar Arne Slot att så är fallet, och pratar om hur Liverpool i stort har hanterat sorgen.

– Tyvärr var vi tvungna att ta in en spelare mer än vad som var planen. Det var därför vi spenderade mer än planerat. Stadens sorg, det är det som gör det så speciellt för mig att arbeta i den här klubben. Att arbeta i en klubb där det finns en parad efter en framgång, naturligtvis är den här paraden större än någon parad i hela världen. Men sättet de uppförde sig på, fansen själva, efter den tragedin. Hur många blommor det fanns, alla minnesmärken, jag kan nästan bli känslosam när jag tänker på det. Det är otroligt vad våra fans har gjort, säger Slot till TNT Sports.

”Den fas de fortfarande går igenom och kommer att gå igenom resten av sina liv”

– Och våra spelare också, hur de har uppfört sig på och runt begravningen. Och sedan måste vi träna igen. Och det finns stunder där jag känner: “Vad måste hans fru och hans barn känna nu?”. För det låter så svårt… våra liv fortsätter. Folk förväntar sig av mig att jag förberett dem för alltid. Och det känns ibland lite svårt, med tanke på hur svårt det är för familjen och för föräldrarna. Den fas de fortfarande går igenom och kommer att gå igenom resten av sina liv. Jag sa hur stolt jag kände mig över hur fansen reagerade, men ägarskapet… Ägarna kritiseras främst, precis som tränarna, men sättet de har hanterat den här situationen på, genom att betala hans fru och hans barn alla pengar från kontraktet (är berömvärt). Folk kanske tror att det är normalt, men det är det inte inom fotbollen.



Diogo Jota gjorde totalt 182 tävlingsmatcher för Liverpool. Digo Jota blev 28 år gammal och André Silva 25 år.







