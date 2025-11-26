Liverpools första ord: ”Dagens dom ger frid till alla”

Liverpools segerparad attackerades.

I dag har gärningsmannen erkänt sig skyldig.

”Vi hoppas att dagens dom ger lite frid till alla som drabbades”, skriver Liverpool i ett uttalande.

Foto: Alamy

Det var tidigare under onsdagen som en 54-årig man erkände sig skyldig till attacken mot Liverpools segerparad i maj 2025. Gärningsmannen, som tidigare hävdat att han är oskyldig, körde sin bil rakt in i folkhavet och skadade 130 personer under vansinnesfärden.

Han erkände till alla 31 anklagelser och riskerar livstids fängelse, enligt brittisk media.

Nu kommenterar Liverpool för första gången gärningsmannens erkännande.

”Vår segerparad i maj gav ett enastående antal Liverpool-fans möjligheten att tillsammans fira vår vinst av Premier League-titeln – något vi inte kunde göra 2020. Dagen av otrolig glädje slutade under ofattbara omständigheter, och vi hoppas att dagens dom ger lite frid till alla som drabbades av den fruktansvärda händelsen. Våra tankar är med dem alla.”, skriver Liverpool i ett uttalande.

Liverpool FC statement. — Liverpool FC (@LFC) November 26, 2025

”Vi vill tacka våra räddningstjänster och samarbetspartners – Merseyside Police, North West och St John Ambulance Services, Merseyside Fire & Rescue – och allmänheten, som agerade med sådan mod och medkänsla den dagen. Deras insatser räddade utan tvekan liv och exemplifierade andan i vår stad.”, fortsätter klubben.

Bland de skadade i attacken i maj fanns bland annat ett sex månader gammalt barn och en 78-årig kvinna. Ingen person miste livet i attentatet.

Foto: Alamy