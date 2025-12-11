Lokalmedia: Gyökeres hotad efter Arsenals tvärvändning

Gabriel Jesus är tillbaka för Arsenal.

Det ser sajten Football London som ett stort problem för Viktor Gyökeres.

Foto: Alamy

I går var Gabriel Jesus, 28, tillbaka på planen för Arsenal efter 332 dagars frånvaro. Den brasilianske anfallaren slet av korsbandet i januari och har tvingats genomgå en lång rehabiliteringsperiod, men när Arsenal krossade belgiska Club Brügge i Champions League under onsdagskvällen gjorde Jesus en efterlängtad comeback.

Det var i den 62:a minuten som tränaren Mikel Arteta valde att byta in den 28-åriga strikern. Då ersatte han den svenske storvärvningen Viktor Gyökeres, som fick lämna planen mållös för fjärde matchen i rad. Under torsdagsmorgonen rapporterar sajten Football London, som bevakar London-fotbollen nära, att Gabriel Jesus återkomst till fotbollsplanen riskerar att skapa stora problem för Gyökeres.

Startplatsen kan bli hotad

Tidigare under året har ”The Gunners” ryktats vilja göra sig av med Jesus redan i januari. Klubben har till och med rapporterats vara villig att sälja brassen för ett reapris. Enligt Football London har Arteta nu ”uppenbarligen tänkt om”, då Arsenal har lyckats registrera Jesus i Champions League-truppen. Tränaren sägs nu i stället vilja behålla anfallaren.

Foto: Alamy

Enligt sajten har Arteta inte visat några tendenser till att ersätta Gyökeres som den givna centrala anfallaren, men om Jesus fortsätter att ta steg efter en återkomst som såg lovande ut riskerar svensken att placeras på bänken.

Viktor Gyökeres har gjort sex mål på 18 matcher sedan han anslöt till Arsenal från Sporting för omkring 65 miljoner euro (motsvarande omkring 705 miljoner kronor) i somras.