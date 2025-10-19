Mardrömsbesked för Liverpool – Gravenberch skadad

Förlust mot Manchester United.

Som om det inte var nog har Ryan Gravenberch dragit på sig en skada.

Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slot.

Foto: Alamy

Under söndagen ställdes Liverpool mot Manchester United i ett hett rivalmöte, som bortalaget vann med 2-1. Detta i vad som var ”The Reds” fjärde raka förlust.

Nu står det även klart att tre poäng inte var det enda man tappade på Anfield, utan även mittfältaren Ryan Gravenberch som har skadat sig.

Det meddelar huvudtränaren Arne Slot via lokaltidningen Liverpool Echo.

– Jag bytte ut Ryan, då han vred sin ena fotled. Så ja, han har ett skadeproblem. Vi får vänta och se i morgon (måndag), säger Slot.

Den nederländska mittfältaren spelade 62 minuter innan han byttes ut. Denna säsong har han spelat nio matcher i vilka han har gjort två mål och två assist.