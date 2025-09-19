Marescas svar om Sterling: ”Min pappa…”

Raheem Sterling och Axel Disasi är i Chelseas frysbox.

Men tränaren Enzo Maresca tycker inte synd om duon.

– Min pappa är 75 år gammal och har varit fiskare i 50 år. Det är ett hårt liv, säger han enligt BBC.

Foto: Alamy

Det återvändande Arsenal-lånet Raheem Sterling är tillbaka i Chelsea, men någon speltid för yttern blir det inte. Den 30-åriga engelsmannen tvingas, tillsammans med Axel Disasi, träna separat från laget och har enligt tränaren Enzo Maresca ingen väg tillbaka in i A-laget.

I går, torsdag, rapporterade The Mirror att spelarfacket Professional Footballers Association (PFA) har varit i kontakt med Chelsea för att säkerställa att klubben inte bryter mot några regler i samband med petningen av duon. Enligt Fifa-regler skulle det kunna utgöra ett ”kränkande beteende” att tvinga en spelare att träna på egen hand kan, vilket skulle kunna göra det möjligt för spelaren att säga upp sitt eget kontrakt.

I dag svarar Maresca om behandlingen av Sterling och Disasi.

– Jag vet helt klart att det inte är den bästa känslan för en spelare. Av olika anledningar är situationen som den är just nu, men jag vet att klubben ger dem förutsättningarna att arbeta på rätt sätt, säger han enligt BBC.

Foto: Alamy

Chelsea-bossen får frågan om huruvida det är en mental utmaning för spelarna:

– Min pappa är 75 år gammal och har varit fiskare i 50 år, arbetat från två på morgonen till tio på morgonen. Det är ett hårt liv – inte som en spelares arbete, svarar han.

Chelsea gästar Manchester United i morgon, lördag, klockan 18:30.