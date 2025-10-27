Nevilles utspel mitt i krisen: ”Viruset sprider sig”

Liverpool måste bänka Milos Kerkez.

Det tycker ex-spelaren och Sky Sports-profilen Gary Neville.

– Jag tycker att han måste tas bort, säger han enligt Daily Mail.

Foto: Bildbyrån

Liverpool är i fullskalig kris. Den regerande Premier League-mästaren har förlorat fyra raka ligamatcher och bara vunnit en match av de senaste sex i alla turneringar. Den brittiska giganten har sjunkit som en sten i PL-tabellen, och efter 3–2-förlusten mot Brentford i helgen ligger Liverpool på sjundeplats i ligan.

Det var efter chockförlusten mot Brentford i lördags som den tidigare Manchester United-stjärnan och nuvarande Sky Sports-profilen Gary Neville fick nog. Legendaren har tröttnat på en viss spelare i Liverpools elva; nyförvärvet från Bournemouth, Milos Kerkez, som gjorde mål i förlustmatchen.

– Tidigare under säsongen kände jag att deras ytterbackar inte var rätt, och kanske var Konaté inte rätt vid vissa tillfällen, men Van Dijk höll ihop dem och Alisson stod i mål och du har två världsklasspelare där, säger Neville enligt Daily Mail.

Milos Kerkez. Foto: Bildbyrån

– Men viruset sprider sig. Det handlar inte bara om vänsterbacken, som jag nu tycker börjar bli oroväckande. Kerkez gjorde mål men när jag ser på honom tycker jag att han måste tas bort.

”Frimpong är ingen högerback”

Även högerbacken Jeremie Frimpong får sin beskärda del av kritiken av Gary Neville.

Tränare Arne Slot och Gary Neville. Foto: Bildbyrån

– Jag är orolig över högerbacken. Frimpong är ingen högerback. Conor Bradley får chansen och jag stöttar det eftersom jag tror att det finns mycket talang där, men det är svårt när ditt lag släpper in mål och pressen är hög, säger han.

Liverpool ställs mot Crystal Palace hemma på onsdag, den 29 oktober.