Newcastle-ikonen om Isak-såpan: ”Det finns två versioner”

Alexander Isak träningsvägrar för att få till en flytt från Newcastle.

Nu reagerar klubbikonen Alan Shearer på svenskens aktioner.

– Alex gör det inte på rätt sätt, säger han i BBC.

Alexander Isak och Newcastle ser ut att gå skilda vägar. Svensken uppges aldrig mer spela för klubben samtidigt som han fortfarande står under kontrakt.

Nu situationen väckt känslor hos flera personer. Däribland Newcastle-ikonen Alan Shearer som uttalade sig efter ”The Magpies” match mot Aston Villa.

Shearer refererar till hur Wayne Rooney förklarade att han ville lämna Manchester United – och att det finns en skilland.

– Men du lämnade in en transferbegäran. Du vägrade inte träna. Du vägrade inte spela. Det finns sätt att göra det. Alex gör det inte på rätt sätt. Man tycker ju synd om spelarna och tränaren. Spelarna kämpar för klubben, för de tusentals supportrar som reste hela vägen till Villa Park. De ger allt. Ändå tittar de på en annan spelare, var han nu är, som vägrar spela trots att han har treårskontrakt värt över 100 000 pund i veckan, säger Shearer till BBC.

Shearer fortsätter att uttrycka sin besvikelse:

– Du kan föreställa dig ilskan när någon tar sig denna frihet och säger att han vägrar spela. Du kan bara inte göra så när du har tre år kvar på avtalet. Samtidigt förstår jag att det finns två versioner. Vi har inte hört något från honom eller hans läger än. Det är bara rapporter och uppgifter. Det finns fortfarande en chans, om än liten, att han kan komma in i laget igen om han ber om ursäkt. Det är osannolikt att det blir så, men om transferfönstret stänger och han är kvar ser jag ingen annan väg.

Det har under en tid ryktats att Alexander Isak kommer att gå till Liverpool. Svensken står noterad för 23 mål på 34 matcher i Premier League förra säsongen.