Newcastles avsked till Alexander Isak – 37 ord

37.

Så många ord bemödade sig Newcastle att skriva om Alexander Isaks försäljning till Liverpool.

Detta i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Alexander Isak, 25, är numera en Liverpool-spelare.

Den svenske stjärnanfallaren har köpts loss från Newcastle för en rapporterad summa på 130 miljoner pund (motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor). Med det blir han den dyraste värvningen någonsin till en Premier League-klubb.

På Liverpools hemsida fick Alexander Isak tillfälle att uttrycka sina åsikter kring hans nya klubbadress – och valde då följande ord:

– Det har varit en riktigt lång resa för att ta sig hit. Men jag är jätteglad över att vara en del av det här laget, den här klubben och allt den står för. Det är någonting jag är stolt över och ser fram emot mycket, sade han till sin nya klubb och fortsatte:

– Jag är bara glad över att det är klart och att jag kan återgå till arbetet. Jag ser fram mot att träffa mina lagkamrater och supportrarna, samt att få komma tillbaka ut (på planerna).

Kyliga passningen efter sommarens konflikt

Newcastle är i sin tur långt ifrån lika långrandiga i sin kommunikation. Faktum är att de endast skrev 37 ord i sitt pressmeddelande.

”NEWCASTLE UNITED SÄLJER ALEXANDER ISAK FÖR ETT BRITTISKT REKORDBELOPP”

”Newcastle kan meddela försäljningen av Alexander Isak till Liverpool för ett brittiskt rekordbelopp”

”Den svenske landslagsmannen anslöt till ’The Magpies’ från Real Sociedad 2022 och gjorde 109 framträdanden”