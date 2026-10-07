Officiellt: Arteta skriver nytt långtidskontrakt med Arsenal

Nu är det officiellt.

Mikel Arteta har skrivit på ett nytt kontrakt.

Avtalet innebär att spanjoren och hans ledarstab blir kvar i flera år till.

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Spekulationerna är över och avtalet är i hamn. Mikel Arteta har nu officiellt kritat på ett kontrakt som säkrar hans framtid som huvudtränare för Arsenal fram till juni 2030.

Det var tidigare i höstas som BBC Sport rapporterade att parterna nått en muntlig överenskommelse om en förlängning. Förhandlingarna hade då pågått under flera månaders tid, med tanke på att spanjorens tidigare avtal var inne på sitt sista år.

Sedan Arteta tog över tränarrollen i december 2019 har han lett Londonklubben tillbaka till den absoluta europatoppen. I de tidigare rapporteringarna framgick det att spanjoren, som tidigare tjänat omkring 10 miljoner pund om året plus ytterligare 5 miljoner pund i bonusar, var i linje för ett rejält löneuppsving.

Nu har Arsenal officiellt bekräftat att det nya kontraktet fram till sommaren 2030 är undertecknat. Avtalet innebär att spanjoren, tillsammans med sina nyckelpersoner i ledarstaben, blir kvar i ytterligare fyra år.

– Supportrarna behöver inte oroa sig över någonting eftersom jag vill vara här. Jag är extremt lycklig och känner mig väldigt tacksam över att få arbeta med de människorna jag gör, har Arteta tidigare uttalat sig angående sin framtid i klubben.