Uppgifter: Arteta nära nytt avtal med Arsenal

Mikel Arteta uppges förlänga med Arsenal.

Spanjorens nuvarande kontrakt löpte ut efter säsongen. men nu uppges tränaren ha nått en överenskommelse om ett nytt avtal

– Supportrarna behöver inte oroa sig över någonting, säger Mikel Arteta till BBC.

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Mikel Arteta tog över tränarrollen i Arsenal i december 2019 och har sedan dess lett klubben tillbaka till den absoluta toppfotbollen. Förhandlingarna om en avtalsförlängning har pågått under flera månaders tid då hans tidigare kontrakt var inne på sitt sista år.

Nu rapporterar BBC Sport att parterna är helt överens om ett nytt kontrakt som säkrar spanjorens framtid i Londonklubben över hans tionde år i klubben.

Det nya avtalet innebär också ett rejält löneuppsving för spanjoren, som tidigare tjänade omkring 10 miljoner pund om året plus ytterligare 5 miljoner pund i bonusar.

– Supportrarna behöver inte oroa sig över någonting eftersom jag vill vara här. Jag är extremt lycklig och känner mig väldigt tacksam över att få arbeta med de människorna jag gör, säger Mikel Arteta.