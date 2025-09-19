Alexander Isak debuterade för Liverpool mot Atletico Madrid.

Nu är det oklart om han kommer att starta mot Everton i Merseyside-derbyt.

– Alex kände av sin kropp mer än någonsin, säger tränaren Arne Slot.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak debuterade mot Atletico Madrid i Champions League i onsdags. Svensken fick förtroende från start och det blev totalt 58 minuter på planen innan Isak byttes av.

På lördag väntar ett derby mot Everton och inför matchen är tränaren Arne Slot oklar om anfallaren kommer att starta eller inte.

– Först och främst måste vi bara se hur de alla känner sig. Allt jag vet är att Alex förmodligen kände av sin kropp mer än någonsin efter de 60 minuter han spelade, så låt oss se hur han återhämtade sig idag, sedan får vi se hur laguppställningen ser ut senare idag och ni får se imorgon, säger Liverpool-tränaren Arne Slot på en presskonferens inför Everton-matchen.

Alexander Isak var borta från spel under hela sommaren i samband med hans flytt från Newcastle. Matchen mellan Liverpool och Everton drar i gång 13.30 på lördag.