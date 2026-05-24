West Ham åker ur Premier League – trots seger

Det stod mellan West Ham United och Tottenham Hotspur.

Då vann Spurs sin match och West Ham åker ur Premier League trots en vinst mot Leeds.

Foto: Bildbyrån

De två ångestmatcherna inför den sista omgången i Premier League var Tottenham Hotspur mot Everton och West Ham mot Leeds. Spurs hade övertaget inför matchen och det krävdes att West Ham vann sin match för att skicka ner stadsrivalerna i Championship.

West Ham tog ledningen i den 67:e minuten genom Valentin Castellanos. Tolv minuter senare satte Jarrod Bowen 2–0 I slutet gjorde Callum Wilson 3–0.

Trots segern lyckades inte West Ham hålla sig kvar i den engelska högstaligan. Spurs vann sin match mot Everton vilket räckte för att ”Hammers” skickas ner i Championship till nästa säsong.

Senaste gången West Ham spelade i Championship var säsongen 2011/12.