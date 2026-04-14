Pekar ut Spurs mittfält: ”Vill inte hacka på unga spelare…”

Tottenham Hotspur riskerar att ramla ur Premier League i år.

Den gamla storspelaren Jamie Carragher skyller på det svaga mittfältet.

– Ett problem ända sedan början av säsongen, säger han i Sky Sports.

Lucas Bergvall fick chansen från start på mittfältet när Tottenham gästade Sunderland i söndags. Det hjälpte föga när Spurs förlorade med 1–0. Bergvalls lag är därmed allt jämnt under nedflyttningsstrecket i Premier League.

Sky Sports expert Jamie Carragher pekar på Tottenhams mittfält som en orsak till att laget ligger där de ligger i tabellen. Samtidigt vill han inte lägga all skuld på ynglingarna som fått chansen i de positionerna, där i bland Lucas Bergvall.

– Jag vill inte hacka på unga spelare, och jag tycker Lucas Bergvall och Archie Gray är två av Tottenhams bättre spelare, men jag är väldigt orolig för mittfältet, säger han och fortsätter:

– Det är två unga spelare som håller på att lära sig och utvecklas som kastas in i en nedflyttningskamp, och Conor Gallagher har det inte funkat för så här långt. Innermittfältet har varit ett problem för dem ända sedan början av säsongen.

Lucas Bergvall har även fått sin dos av ris från den engelska pressen efter insatsen mot Sunderland.

Tottenham har två poäng upp till säker mark i Premier League med sex omgångar kvar. Härnäst väntar Brighton & Hove Albion på hemmaplan för Spurs.