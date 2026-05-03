Rooney lovordar Gyökeres: ”Han gör det så bra för laget”

Viktor Gyökeres gjorde två mål och en assist i 3-0-segern mot Fulham.

Nu hyllas svensken av den förre storspelaren Wayne Rooney.

– Jag tycker att han gör det så bra för laget, säger engelsmannen till BBC.

Under lördagen stod Viktor Gyökeres för dubbla mål och en assist när Arsenal besegrade Fulham i Premier League. Det innebär att den svenske stjärnan nu har gjort totalt 21 mål i alla tävlingar denna säsong, vilket gör honom till klubbens näst bästa målskytt under en säsong sedan 2019.

Efter gårdagens succé på Emirates har hyllningarna till Gyökeres strömmat in. En som stämmer in i hyllningskören är Manchester United-ikonen Wayne Rooney.

– Jag har gillat Gyökeres hela säsongen. Jag tycker att han gör det så bra för laget. Han upptar försvararna och hans målfacit har varit bra den här säsongen, säger engelsmannen till BBC och fortsätter:

– Det är nu man behöver honom, under slutspurten. Det är vad man behöver när man tar in en anfallare. Det är då man behöver dem som mest.

Även Ian Wright, som har tillbringade många år i Arsenal som spelare, hyllar den svenske anfallaren.

– Det är vad han gör och det var därför vi köpte honom. Mot den här typen av motstånd – att vara i straffområdet och stöta in bollen. Det är ett briljant mål, säger han till BBC.