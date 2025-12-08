Rooneys pik till Salah: ”Förstör sitt arv totalt”

Mohamed Salah har kritiserat Liverpool.

Något Wayne Rooney inte tycker är okej.

– Det är inte acceptabelt, säger han i BBC.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har gått till attack mot Liverpool efter att han bänkats i tre matcher i rad. Efter lagets senaste drabbning med Leeds riktade egyptiern kritik mot klubben och tränaren.

– Det är väldigt tydligt att någon vill att jag ska få ta hela skulden. Klubben lovade mig mycket i somras och nu har jag bänkats tre gånger. Jag kan inte säga att löftena har hållits. Jag har sagt många gånger att jag har en bra relation med tränaren. Plötsligt har vi ingen relation, jag vet inte varför. För mig verkar det som att det är någon som inte vill ha mig i klubben, sa Salah bland annat.

Nu reagerar den förre Manchester United- och England-spelaren Wayne Rooney i sitt program på BBC. Engelsmannen menar att han tycker att Salahs kritik inte är okej.

– Arne Slot måste visa sin auktoritet och dra in honom och säga ’du reser inte med laget, det du sa är inte acceptabelt, säger han och tillägger:

– Det måste lösas snabbt hur som helst. Han förstör sitt av totalt i Liverpool. Det vore sorgligt om han kastade bort allt. Han har gjort allt fel.

Tidigare uppgifter gör gällande att Salah inte kommer att följa med Liverpool inför matchen mot Inter.