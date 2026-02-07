Så startar United och Spurs på Old Trafford

I dag ställs Manchester United mot Tottenham Hotspur.

Detta i den 25:e omgången av Premier League.

Matchen har avspark klockan 13.30.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Tottenham Hotspur har inte vunnit en match Premier Leauge sedan slutet av förra året. Manchester United har inte förlorat sedan Michael Carrick tog över som interimtränare.

I dag ställs de två klubbarna mot varandra på Old Trafford i Manchester. Då kommer bortalaget med en sargad trupp där bland annat Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall och Rodrigo Bentancur går skadade. Däremot är mittbacken Micky van de Ven tillbaka i mittlåset.

I Manchester United ställer Carrick upp med samma manskap som i den sena segern mot Fulham senast.

Startelvor:

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes, Cunha – Mbeumo.

Tottenham: Vicario; Gray, Romero, van de Ven, Udogie – Gallagher, Palhinha – Odobert, Sarr, Simons – Solanke.