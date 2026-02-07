Så startar United och Spurs på Old Trafford
I dag ställs Manchester United mot Tottenham Hotspur.
Detta i den 25:e omgången av Premier League.
Matchen har avspark klockan 13.30.
Tottenham Hotspur har inte vunnit en match Premier Leauge sedan slutet av förra året. Manchester United har inte förlorat sedan Michael Carrick tog över som interimtränare.
I dag ställs de två klubbarna mot varandra på Old Trafford i Manchester. Då kommer bortalaget med en sargad trupp där bland annat Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall och Rodrigo Bentancur går skadade. Däremot är mittbacken Micky van de Ven tillbaka i mittlåset.
I Manchester United ställer Carrick upp med samma manskap som i den sena segern mot Fulham senast.
Startelvor:
Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes, Cunha – Mbeumo.
Tottenham: Vicario; Gray, Romero, van de Ven, Udogie – Gallagher, Palhinha – Odobert, Sarr, Simons – Solanke.
