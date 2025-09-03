Salah talar ut: ”Bröt ihop”

Diogo Jota avled 44 dagar innan Liverpools säsongsinledning.

På premiärmatchen blev känslorna för stora för Mohamed Salah, 33.

– Jag hade inte förberett mig för det, säger han enligt The Mirror.

Video Anfields vackra hyllning till Diogo Jota

Det var i början av juli som Liverpool-stjärnan Diogo Jota, 28, avled tillsammans med sin bror André Silva efter en bilolycka i Spanien. Den tragiska nyheten kom bara en dryg månad innan Liverpool skulle inleda en ny säsong, och både staden och klubben var i chock.

44 dagar efter det oväntade dödsfallet ställdes Liverpool mot Bournemouth i premiärmatchen för Premier League-säsongen 2025/26. Hemmaarenan Anfield bjöd på mäktiga hyllningar till den avlidna Liverpool-spelaren, och när spelarna gick bort till kortsidan för att tacka supportrarna efter 4–2-segern blev känslorna för stora för Mohamed Salah.

Foto: Alamy

Storstjärnan var märkbart känslosam och var på gränsen till tårar när han applåderade hemmafansen. I podcasten Men In Blazers talar egyptiern ut om känslorna.

– Det var ganska svårt för mig eftersom jag inte hade förberett mig för det, säger han enligt The Mirror.

– Vanligtvis applåderar jag för fansen efter matchen för att tacka för att de kom till matchen. Men när jag stod framför The Kop (Liverpools kortsida, reds. anm.) sjöng de för Diogo.

Foto: Alamy

– Då kom mina känslor och i mitt sinne tänkte jag på honom. Sedan försöker man bara hantera det. Men då kan man se att många människor på Kop också visar sina känslor. Då börjar man bryta ihop lite, säger Salah.

Diogo Jota blev 28 år gammal. Nyligen presenterade det portugisiska fotbollförbundet en tröja gjord av brons med stjärnans nummer, 21, på ryggen som står på Portugals landslags träningsanläggning.

