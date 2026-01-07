Sesko tvåmålsskytt – men ingen succé direkt för Fletcher

Benjamin Sesko stod för två mål borta mot Burnley.

Det räckte dock inte till någon seger för Manchester United.

Jaidon Anthony ordnade en poäng åt Burnley med ett drömmål.

Foto: Bildbyrån

Manchester United gjorde denna afton sin första match sedan Ruben Amorim sparkats och det började inte bra för interimtränaren Darren Fletcher.

Redan i den 13:e minuten så tog hemmalaget Burnley ledningen, detta via ett självmål från Ayden Heaven.

Ledningen höll sig till halvtid, men tidigt i den andra halvleken kvitterade United genom Benjamin Sesko och bara tio minuter senare satte anfallaren dit sitt andra för kvällen.

Det räckte dock inte till seger för United.

Trots att bortalaget hade flera chanser att stänga matchen så var det Burnley som skulle näta härnäst och man gjorde det genom Jaidon Anthony, som slog till med ett drömmål.

Engelsmannens mål blev kvällens sista och slutresultatet på Turf Moor blev således 2–2.

Talangen Shea Lacey var nära att skjuta tre poäng till United i matchen slutskede, men 18-åringen prickade ribban med sitt långskott.