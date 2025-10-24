Slot med Isak-besked: ”Är ett frågetecken”

Alexander Isak klev av i paus mot Eintracht Frankfurt tidigare i veckan.

Nu kommer Arne Slot med en uppdatering gällande svensken.

– Han är frågetecken inför helgen och sedan får vi ser var han står, säger han enligt Liverpool Echo.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak har haft en tuff start i Liverpool och läget blev inte bättre i veckans Champions League-möte med Eintracht Frankfurt.

Svensken imponerande inte under den första halvleken som han spelade och i paus tvingades han kliva av på grund av en känning i ljumsken.

Inför morgondagens möte med Brentford så kommer nu Arne Slot med en uppdatering gällande svensken och läget verkar inte vara speciellt illa.

– Kring Alex är det inte så dåligt. Han är ett frågetecken inför helgen och sedan får vi ser var han står, säger han enligt Liverpool Echo.

Gällande Jeremie Frimpong som också tvingades bryta mötet med Eintracht Frankfurt är tonläget dock desto dystrare.

– Jeremie mår inte bra. Han kommer definitivt inte att spela morgon eller nästa vecka. Hamstringsskador kan ta ett tag, säger Slot.

Liverpool ställs som sagt mot Brentford imorgon, den matchen drar igång vid 21:00.