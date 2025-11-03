Slot med Isak-besked: ”Vi får vänta och se”

Alexander Isak tränade inte med Liverpool.

Nu uttalar sig tränaren Arne Slot om svenskens status.

– Han startar definitivt inte på söndag, säger han enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak, 26, har dragits med skadeproblematik och har missat Liverpools senaste tre matcher i England. På tisdag ställs Merseysideklubben mot Real Madrid i Champions League.

Enligt tidigare uppgifter saknades Isak på Liverpools måndagsträning. Senare bekräftade Liverpools tränare Arne Slot att svensken fortfarande inte tränar med laget.

– Varken Jeremie (Frimpong) eller Alisson kommer att vara tillgängliga imorgon eller på söndag, med Alex (Isak) får vi vänta och se, säger Slot enligt Sky Sports och tillägger:

– Han startar definitivt inte på söndag, men han kan kanske bli en del av truppen. Han tränar fortfarande inte med truppen, så vi får se.

På tisdag ställs Liverpool mot Real Madrid och på söndag mot Manchester City.

Liverpool ligger på en tredjeplats i Premier League.