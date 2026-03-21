Slots nya besked: Då är Alexander Isak tillbaka

Alexander Isak är på bättringsvägen.

Nu preciserar Liverpool-tränaren Arne Slot när svensken är tillbaka.

– Han kommer att vara tillgänglig, säger Slot enligt The Guardian.

Foto: Alamy

Alexander Isak har varit borta från spel sedan i fjol. Tidigare i veckan sågs Isak träna med Liverpool och tränaren Arne Slot bekräftade att svensken var tillbaka i träning men inte med resten av laget.

Under en presskonferens ger Slot nytt besked om när Isak kan vara tillbaka. nederländaren siktar in sig på att anfallaren kan vara ”tillgänglig” den 8 april inför kvartsfinal i Champions League mot PSG.

– Han kommer att vara tillgänglig. Frågan är vad du menar med ”redo”. Om du vill ha spelaren som spelade exakt för ett år sedan mot oss i Carabao Cup-finalen och som var för bra för oss den dagen, då skulle jag säga att jag tvivlar på det efter flera månaders frånvaro. Men jag förväntar mig att jag kan använda honom i några minuter, säger Slot enligt tidningen The Guardian.

I veckan tog Sveriges förbundskapten Graham Potter ut truppen till VM-playoffet mot Ukraina. Då stod det klart att Isak inte fanns med.

– Alex är ännu inte redo att spela under landslagsuppehållet. Om han hade varit det, skulle han ha varit med Sverige, konstaterar Slot.