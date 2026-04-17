Slots tydliga Isak-besked: ”Inte redo för 90 minuter”

Alexander Isak spelade 45 minuter mot PSG i tisdags.

Till helgens match mot Everton kommer hans speltid inte att fördubblas.

– Vi vet att han inte är redo för att spela 90 minuter ännu, säger tränaren Arne Slot på en presskonferens.

Alexander Isak startade under tisdagen sin första match för Liverpool sedan han skadade sig borta mot Tottenham i december. Däremot blev det endast 45 minuters spel för svensken mot Paris Saint-Germain innan han byttes ut.

Med Hugo Etikités hälseneskada har många ställt sig själv frågan om Blågult-stjärnan kan komma att spela hela derbymatchen mot Everton under söndagen.

Det kommer han inte, meddelar tränaren Arne Slot.

– Det är fint att ha honom tillbaka, men vi vet också att han inte är redo för att spela 90 minuter ännu, säger Slot på en presskonferens och fortsätter:

– Du vet aldrig hur matchen kommer bli men han kommer närmre och närmre. Vi behöver honom men det finns alternativ, som Federico Chiesa och Cody Gakpo.

Matchen mellan Everton och Liverpool har avspark klockan 15.00 på söndag.