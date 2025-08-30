Prenumerera

Logga in
London, Storbritannien. 30 augusti 2025. Liam Delap (C) går ned skadad under Premier League-matchen mellan Chelsea och Fulham på Stamford Bridge, London, Storbritannien den 30 augusti 2025.
Foto: Alamy

Smäll för Chelsea: Nyförvärvet utbytt skadad

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Efter 14 minuter mot Fulham var det färdigspelat för Liam Delap.
Chelsea-anfallaren byttes ut med en befarad lårskada.

Lördagens match mellan Chelsea och Fulham var bara 14 minuter ugn när olyckan var framme för 22-åriga Liam Delap. Anfallaren, som anslöt till Chelsea från Ipswich i somras, tog sig för låret och satte sig ned i gräset.

Efter behandling på innerplan tvingades Delap till ett byte med en befarad skada i baksida lår. Han ersattes av Tyrique George.

Chelsea kommer, enligt uppgifter, släppa anfallaren Nicolas Jackson till Bayern München. Samtidigt har Londonklubben sålt Christopher Nkunku till Milan.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt