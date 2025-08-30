Smäll för Chelsea: Nyförvärvet utbytt skadad

Efter 14 minuter mot Fulham var det färdigspelat för Liam Delap.

Chelsea-anfallaren byttes ut med en befarad lårskada.

Lördagens match mellan Chelsea och Fulham var bara 14 minuter ugn när olyckan var framme för 22-åriga Liam Delap. Anfallaren, som anslöt till Chelsea från Ipswich i somras, tog sig för låret och satte sig ned i gräset.

Efter behandling på innerplan tvingades Delap till ett byte med en befarad skada i baksida lår. Han ersattes av Tyrique George.

📸 – DELAP IS GUTTED! pic.twitter.com/is3cPfrnLZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 30, 2025

Chelsea kommer, enligt uppgifter, släppa anfallaren Nicolas Jackson till Bayern München. Samtidigt har Londonklubben sålt Christopher Nkunku till Milan.