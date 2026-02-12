Spurs besked: Odoberts korsband är av

Wilson Odobert har dragit korsbandet.

Nu tvingas han till operation.

Det meddelar Tottenham Hotspur på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Skadorna i Tottenham Hotspur fortsätter att hopa sig.

Under torsdagen står det klart att Wilson Odobert har dragit korsbandet, en dag efter att man valt att sparka huvudtränare Thomas Frank.

Nu väntar operation för 21-åringen och en lång tids rehab.

”Vi kan bekräfta att Wilson Odobert har ådragit sig en ruptur i det främre korsbandet i sitt vänstra knä. Den 21-årige franske anfallaren ådrog sig skadan under första halvleken av vår Premier League-match mot Newcastle United på tisdagen”, skriver ”Spurs” på sin hemsida och fortsätter:

”Wilson kommer att träffa en specialist nästa vecka innan han genomgår en operation, och kommer sedan att påbörja sin rehabilitering med vår medicinska personal”.

Hur lång tid fransmannen väntas bli borta står inte klart i dag. Däremot brukar rehab av en korsband ta omkring tio månader.