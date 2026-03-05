Starka reaktioner på Spurs förlust: ”Slå larm”

Tottenhams fördjupades efter torsdagskvällens 3–1-förlust mot Crystal Palace.

Efter matchen var reaktionerna hårda från både experter och journalister.

– Jag har inte sett en sådan här kollaps på väldigt, väldigt länge, säger Sky Sports-reportern Pete Gill.

Foto: Bildbyrån

Tottenham föll med 3–1 mot Crystal Palace efter en svag första halvlek där mardrömsminuter utspelade sig. Rött kort och tre baklängesmål på kort tid.



Reaktionerna efter matchen lät inte vänta på sig.

Sky Sports-reportern Pete Gill var tydlig i sin analys.

– Jag har inte sett en sådan här kollaps på väldigt, väldigt länge, säger han.

The Athletics Tottenham-reporter Jack Pitt-Brooke hade svårt att ens sätta ord på lagets insats i den första halvleken.

”Mitt jobb – egentligen hela mitt liv – har handlat om att säga saker om Spurs, och jag har ingen aning om vad jag ska säga om det här”, skrev han på X.

I och med förlusten är Spurs endast en poäng från nedflyttning och krisen är ett faktum.



– Det är så nattsvart att kolla på Tottenham, säger Viaplays kommentator Lars Sandberg.



I Sky Sports livekommentering summerades situationen att klubben är på väg att åka ur.



– Slå larm. Spurs är på väg ur Premier League.