Tidigare Newcastle-toppen: ”Vi älskar Alexander Isak”

Alexander Isak lämnade Newcastle under uppmärksammade former.

Nu får den svenske anfallaren stöttning.

– Vi älskar Alex, säger den tidigare VD:n Amanda Staveley.

Foto: Alamy

Den svenske stjärnanfallaren Alexander Isak, 26, lämnade Newcastle för ligakonkurrenten Liverpool på deadline day i somras. Övergången, som blev den dyraste i Premier Leagues historia, föregicks av ett öppet bråk mellan anfallaren och Newcastle, där Isak bland annat vägrat att träna med klubben.

Till följd av den spända relationen uppmärksammades Newcastles avsked till Isak i samband med att övergången till Liverpool blev officiell. Meddelandet bestod nämligen av blott 37 ord.

Nu ser relationen mellan parterna ut att ha tagit en vändning. I alla fall om man får tro Amanda Staveley, tidigare VD i Newcastle United.

– Vi älskar ”Alex” och vi vet att han kommer att göra det riktigt bra i Liverpool. Han är en fantastisk spelare – Liverpool har fått en extraordinär spelare, men det är lika roligt att se Newcastles anfallare (Nick Woltemade) prestera så bra och Newcastle spela riktigt bra, säger hon enligt The Mirror.

Staveley. Foto: Alamy

Staveley var en del av det saudiska övertagandet av Newcastle 2021. Hon var VD för klubben fram till i juli 2024.