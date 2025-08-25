Times: Sakas och Ødegaards skador inte allvarliga

Både Bukayo Saka och Martin Ødegaard tvingades bryta mot Leeds.

Nu uppger The Times att Arsenal-duons skador inte är allvarliga.

Spelarna väntas inte bli borta länge, men det är oklart om de är tillbaka mot Liverpool.

Bukayo Saka, vänster, Martin Ødegaard, höger. Foto: Alamy

Det var i helgens överkörning av nykomlingen Leeds som olyckan var framme för Arsenal-stjärnorna Bukayo Saka och Martin Ødegaard. Duon tvingades bryta 5–0-krossen och klev av skadade.

– Att Bukayo behövde kliva av, det verkar definitivt vara något som är betydande, sa tränare Mikel Arteta under presskonferensen efter matchen.

Det uppges däremot inte vara ”betydande” skador på duon. Enligt The Times ska både Sakas och Ødegaards skador vara lindrigare än vad man först trott, och frånvaroperioden uppges bli kort. Även TalkSport har liknande uppgifte.

Huruvida duon kan vara med när Arsenal ställs mot Liverpool på söndag är ännu oklart.

Anfallaren tillbaka i träning

Samtidigt ser Gabriel Jesus, som har varit korsbandsskadad sedan i januari, ut att vara på väg mot en comeback. Anfallaren delade en video på sig själv tillbaka i träning i ett inlägg på sociala medier på söndagskvällen.

”Det har varit sju månader av smärta, osäkerhet och ångest. Idag känner jag mig äntligen lätt — som ett barn som spelar fotboll igen. GUD ÄR STOR.”, skrev Jesus.