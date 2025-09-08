Tottenhams besked: Är inte till salu

Ordförande Daniel Levy har lämnat Tottenham Hotspur.

Detta har fått folk att spekulera kring att klubben är på väg att säljas.

Tottenham själva slår dock fast nu att klubben inte är till salu.

Det var i slutet av förra veckan som det lite oväntade beskedet att Daniel Levy lämnat Tottenham kom.

63-åringen var den längst sittande ordföranden i Premier League och även om han fått en hel del kritik genom åren, så var det oväntat att han lämnade nu.

Det beslutet har fått folk att spekulera kring att Londonklubben eventuellt är på väg att säljas, men så är inte fallet.

Detta trots att klubben fått två separata intresseanmälningar.

”Klubbens styrelse och ENIC (som är majoritetsägare i klubben, reds. anm) bekräftar att Tottenham Hotspur inte är till salu och ENIC har ingen avsikt att acceptera något sådant erbjudande för att förvärva deras andel i klubben”, skriver klubben via sin hemsida.

I februari i år så kom The Guardian med uppgifter om att privata investerare från Qatar ville köpa Tottenham.

Enligt The Athletic var Amanda Staveley en av de som visat intresse.

Tottenham have declared that they are “not for sale” following what they describe as “preliminary expressions of interest” from Amanda Staveley and from another consortium.



More from @JackPittBrooke ⤵️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 8, 2025