Tränaren bekräftar: Mateta behöver inte opereras

Jean-Philippe Matetas övergång till Milan sprack.

Detta då läkaren misstänkte att anfallaren behövde opereras.

Något Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner slår ned.

Foto: Alamy

Jean-Philippe Mateta var nära att lämna Crystal Palace. Övergången till Milan gick dock i stöpet då det efter en läkarundersökning slogs fast att forwarden behövde opereras.

Crystal Palaces tränare Oliver Glasner menar att Mateta inte behöver genomgå ett ingrepp utan att det var spelaren själv som tackade nej till en Milan-flytt.

– Han behöver inte opereras. Skadan är inte så allvarlig som man befarat. Det är uppfattningen från flera läkare och specialister, att vi kan hantera knät på ett bättre sätt än med operation, säger Glasner till Sky Sports.

Samtidigt slår tränaren fast att Mateta kommer att bli borta en tid framöver.

– Han kommer att vara borta en viss tid. Jag kan inte säga två veckor, tre veckor, fyra veckor, men han behöver inte opereras. Det är väldigt positivt. Förhoppningsvis är han tillbaka snart.

Mateta har inte bara ryktats till Milan. På senare tid har fransmannen kopplats ihop med klubbar som Juventus, Nottingham Forest och Manchester United. Avtalet med Crystal Palace sträcker sig till 2027.