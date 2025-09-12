Yoane Wissa har ersatt Alexander Isak i Newcastle.

Däremot kommer han inte till spel mot Wolverhampton i helgen.

– Jag vet inte hur länge han blir borta, säger Eddie Howe på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Det var under deadline day som Newcastle presenterade värvningen av Yoane Wissa från Brentford.

Anfallaren tryckte, liksom Alexander Isak, på för en flytt under sommaren och missade delar av försäsongen.

Det slutar dock inte där, utan Wissa missar även helgens Premier League-match mot Wolverhampton Wandereres. Detta då han ådrog sig en skada under landslagsspelet med Kongo-Kinshasa.

– Tyvärr inte. Han är inte redo för matchen, säger Eddie Howe på en presskonferens, enligt BBC, och fortsätter:

– Jag såg honom för första gången igår. Han lider av konsekvenserna av en skada han ådrog sig omedelbart innan han blev utbytt i den senaste landskampen. Vi får se hur det utvecklar sig.

”Han behöver få några tester gjorda”

I tillägg till frånvaron från helgens match står det inte klart när Wissa kan vara tillbaka.

– Jag vet inte hur länge han blir borta. Jag tror att han behöver få några tester gjorda, och kanske ska han också träffa en specialist. Så tyvärr kan jag inte ge er någon uppdatering.

Matchen mellan Newcastle och Wolverhampton spelas imorgon, lördag, med avspark 16.00.












