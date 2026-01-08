Det är dags för gigantmöte i Premier League.

I kväll, torsdag, tar Arsenal emot Liverpool.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

Torsdagskvällens stormöte i Premier League mellan Arsenal och Liverpool på Emirates Stadium i London blir viktigt för båda klubbarna. Hemmalaget Arsenal stormar mot sin första ligatitel sedan 2004 och har chans att öka avståndet ned till andraplacerade Manchester City, medan Liverpool är i desperat behov av poäng för att haka på i toppracet.

Arsenal – Liverpool: När och var?

Arena: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London Datum: 8 januari 2026

8 januari 2026 Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)

21:00 (svensk tid) Streaming: Viaplay

Stormatchen spelas på Arsenals hemmaarena Emirates Stadium i de norra delarna av London den 8 januari 2026. Avsparken är satt till klockan 21:00 svensk tid och 20:00 lokal tid.

Var kan jag streama Arsenal – Liverpool?

I Sverige är det streamingplattformen Viaplay som äger rättigheterna till Premier League-fotbollen, tillsammans med Amazon Prime som sänder en match per omgång. Stormatchen mellan Arsenal och Liverpool sänds på Viaplay och du behöver paketet Viaplay Total för att få tillgång till sändningen.

På linjär TV sänds matchen på kanalen V Sport Premium för betalande abonnenter.

Sändningen startar klockan 20:00 och matchen kommenteras av Anders Bjuhr och Bojan Djordjic.

Plattform: Viaplay

Viaplay Sändningstid: 20:00 (svensk tid)

Arsenal – Liverpool: Vad kan man förvänta sig?

Arsenal går in i matchen mot Liverpool med fem raka segrar i Premier League i ryggen och toppar tabellen med fem poäng ned till Manchester City på andraplats (som har en match mer spelad). Senast ”The Gunners” förlorade en ligamatch var borta mot Aston Villa den 6 december.

Liverpool, å andra sidan, har haft en tuff säsongsinledning bakom sig, men har samtidigt inte förlorat på åtta raka PL-matcher (fyra oavgjorda). Den regerande ligamästaren ligger på fjärdeplats i tabellen efter 20 spelade omgångar.

Senast lagen ställdes mot varandra var den 31 augusti i Premier League-säsongens tredje omgång. Då avgjorde Dominik Szoboszlai för Liverpool med matchens enda mål.

Inbördes möten

31 augusti 2025: Liverpool – Arsenal 1–0

11 maj 2025: Liverpool – Arsenal 2–2

27 oktober 2024: Arsenal – Liverpool 2–2

1 augusti 2024: Liverpool – Arsenal 2–1 (vänskapsmatch)

4 februari 2024: Arsenal – Liverpool 3–1

Arsenal: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Arsenal-tränaren Mikel Arteta saknar bara trion Riccardo Calafiori, Max Dowman och Cristhian Mosquera, som alla dras med skador. I övrigt väntas ”The Gunners” ställa upp med ordinarie trupp när Liverpool kommer på besök.

Skador och avstängningar Arsenal Spelare Lämna tillbaka Cristhian Mosquera Vristskada Mitten av januari Max Dowman Vristskada Början av februari Riccardo Calafiori Muskelskada Mitten av januari Kai Havertz Lack of fitness Tveksam

Arsenal förväntad startelva: Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Martinelli.

Liverpool: Förväntad startelva & skador och avstängningar

För Liverpool-tränaren Arne Slot finns det däremot fler frågetecken. Den svenske stjärnanfallaren Alexander Isak är skadad och missar matchen, medan ersättaren Hugo Ekitiké är osäker till spel. I övrigt saknas Wataru Endo, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic med skador och Mohamed Salah är i väg och spelar AFCON med Egypten.

Skador och avstängningar Liverpool Spelare Lämna tillbaka Joel Matip Korsbandsskada Missar resten av säsongen Stefan Bajcetic Knäsena Slutet av januari Giovanni Leoni Korsbandsskada Början av augusti Jayden Danns Knäsena Okänd Wataru Endo Slag Mitten av januari Alexander Isak Benbrott Slutet av april Hugo Ekitike Knäsena Tveksam Mohamed Salah Landslag After 5 matches

Liverpool förväntad startelva: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Jones – Gakpo.