TV: ”Jag tycker att det är märkligt”

Mohamed Salah är i konflikt med Liverpool.

Den tidigare spelaren Albin Ekdal ger sin syn på bråket.

– Har man en sådan spelare måste man försöka hålla honom nöjd, säger han i Viaplays TikiTaka.

Foto: Bildbyrån / Alamy

Det var i helgen som Mohamed Salah, 33, förpassades till Liverpools bänk för tredje matchen i rad. Då valde storstjärnan att gå ut i en uppmärksammad intervju.

– Jag känner att klubben kastar mig under bussen, sa han efter krysset mot Leeds.

Intervjun har skapat enorma svallvågor i fotbollsvärlden. Bland annat Liverpool-legendaren Jamie Carragher har kritiserat Salahs uttalande och kallat agerandet för ”skamligt”.

– Jag landar någonstans i att han kanske inte gör helt rätt. Den här intervjun, jag tycker att den är onödig, säger den tidigare landslagsspelaren Albin Ekdal i Viaplays TikiTaka-studio.

– Det som är slående är hur man inte tar hand om sina spelare på ett bättre sätt. Salah är uppenbarligen en stark personlighet, en legendar inom klubben som har gjort mycket. Man måste försöka hålla sådana spelare nöjda för gruppens skull, för hela lagets skull. Han säger att han inte har en relation till Slot, det är sådana saker som jag tycker är märkligt. Har man en sådan spelare måste man försöka hålla honom nöjd, fortsätter han.