Carragher går hårt åt Salah: ”Det var skamligt”

Rubrikerna och åsikterna har varit många kring Mohamed Salah sedan hans attack i helgen.

Nu väljer Jamie Carragher att gå hårt åt egyptiern.

– Jag tycker det var skamligt, säger han om Salahs uttalande i Sky Sports.

Mohamed Salah har bänkats av Liverpool i tre raka matcher och senast, efter krysset mot Leeds, gick Salah till attack mot klubben och Slot.

Egyptierns uttalande har väckt mängder av reaktioner och nu väljer Jamie Carragher att gåt hårt åt stjärnan.

– Jag tycker det var skamligt, det han gjorde efter matchen, säger han i Sky Sports och fortsätter:

– Några har sagt att det var ett känslomässigt utbrott, det tror jag inte att det var. Jag tror att varje gång Mohamed Salah stannar upp i en mixad zon, vilket han gjort fyra gånger på åtta år i Liverpool. Då är det koreograferat mellan honom och hans agent för att skapa maximal skada och styrka hans egna position.

Carragher menar på att situationen går att jämföra med ifjol när Salah gick ut och pratade om sitt utgående kontrakt.

– Han gjorde det för tolv månader sedan och jag kritiserade honom i det här programmet. Han spelade på Liverpool-supportrarnas kärlek, Liverpool ledde ligan, han hade gjort det avgörande målet mot Southampton och det var då dags att komma ut och sätta press på Liverpools ägare, så att det resten av säsongen skulle finnas banderoller med budskapet ”Betala Mo det han vill ha”. Han valde att göra det nu i helgen och jag tror att han har väntat på ett dåligt resultat för Liverpool. Liverpool-supportrar, tränaren, alla involverade i och runt klubben känner att de är på botten för tillfället. Han har valt den här tiden att gå för tränaren, kanske för att få honom att bli sparkad. Det är så jag känner kring det.

Under kvällen har Arne Slot även kommenterat egyptierns uttalande och sedan tidigare i dag står det även klart att han inte reser med till Milano för mötet med Inter.