TV: Villa med skalp – nollade Manchester City
Aston Villa tog en imponerande seger denna söndag.
Detta då Manchester City besegrades och nollades.
Matchens enda mål stod Matty Cash för.
Erling Haaland har varit i otrolig målform den senaste tiden, men i dag blev det ingen ny fullträff för den norske stjärnan.
Ingen av hans lagkamrater lyckades heller få bollen i mål mot Aston Villa denna söndag.
Matchens enda mål på Villa Park stod istället Matty Cash för i den 19:e minuten.
I och med förlusten, samt att Arsenal besegrade Crystal Palace idag, så har City nu åtta poäng upp till serieledarna.
