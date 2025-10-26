TV: Villa med skalp – nollade Manchester City

Aston Villa tog en imponerande seger denna söndag.

Detta då Manchester City besegrades och nollades.

Matchens enda mål stod Matty Cash för.

Foto: Bildbyrån

Erling Haaland har varit i otrolig målform den senaste tiden, men i dag blev det ingen ny fullträff för den norske stjärnan.

Ingen av hans lagkamrater lyckades heller få bollen i mål mot Aston Villa denna söndag.

Matchens enda mål på Villa Park stod istället Matty Cash för i den 19:e minuten.

I och med förlusten, samt att Arsenal besegrade Crystal Palace idag, så har City nu åtta poäng upp till serieledarna.