TV: Släkten är värst för Palace – sänkta av Eze

Londonderby på Emirates Stadium denna söndag.

Då blev Eberechi Eze stor hjälte mot sin gamla klubb.

Han stod nämligen för matchens enda mål när Arsenal besegrade Crystal Palace.

Foto: Bildbyrån

Eberechi Eze lämnade Crystal Palace för Arsenal den gångna sommaren.

Idag ställdes den engelske stjärnan mot sin förra klubb för första gången sedan flytten och han visade direkt att släkten är värst.

Eze gjorde nämligen matchens enda mål i den 39:e matchminuten och med segern så utökar nu Arsenal sin serieledning ytterligare.

Det var dock inte bara glädje för Arsenal denna afton.

Declan Rice tvingades nämligen kliva av i matchens slutskede med befarade skada.

Svenske Viktor Gyökeres startade och spelade hela matchen för Arsenal.