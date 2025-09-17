Unai Emery meddelar – Nilsson Lindelöf drabbad av ”liten skada”

Han ströks ur Aston Villas trupp till ligacupmatchen mot Brentford.

Nu meddelar Unai Emary att Victor Nilsson Lindelöf har åkt på en smäll.

Foto: Bildbyrån

Efter en sommar utan klubb skrev Victor Nilsson Lindelöf, 31, på för Aston Villa i slutskedet av sommarens transferfönster.

Under lördagen fick han göra debut för sitt nya lag, när han byttes in i slutskedet av matchen mot Everton.

Under tisdagen spelade Aston Villa match i ligacupen mot Brentford, som man förlorade på straffar, utan den svenske landslagskaptenen.

Detta menar Villa-tränaren Unai Emery beror på en ”liten skada”, enligt The Athletic.

På söndag spelar Birmingham-laget sin nästa match, mot Sunderland i Premier League. Kvar återstår att se om Nilsson Lindelöf kan komma till spel då.