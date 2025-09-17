Unai Emery meddelar – Nilsson Lindelöf drabbad av ”liten skada”
Han ströks ur Aston Villas trupp till ligacupmatchen mot Brentford.
Nu meddelar Unai Emary att Victor Nilsson Lindelöf har åkt på en smäll.
Efter en sommar utan klubb skrev Victor Nilsson Lindelöf, 31, på för Aston Villa i slutskedet av sommarens transferfönster.
Under lördagen fick han göra debut för sitt nya lag, när han byttes in i slutskedet av matchen mot Everton.
Under tisdagen spelade Aston Villa match i ligacupen mot Brentford, som man förlorade på straffar, utan den svenske landslagskaptenen.
Detta menar Villa-tränaren Unai Emery beror på en ”liten skada”, enligt The Athletic.
På söndag spelar Birmingham-laget sin nästa match, mot Sunderland i Premier League. Kvar återstår att se om Nilsson Lindelöf kan komma till spel då.
