Klart: Victor Nilsson Lindelöf klar för Aston Villa

Victor Nilsson Lindelöf blir kvar i Premier League.

Mittbacken flyttar till Birmingham och Aston Villa.

”Välkommen Victor”, skriver klubben via sin hemsida.

Victor Nilsson Lindelöfs kontrakt med Manchester United löpte ut efter förra säsongen och sedan dess har svensken varit klubblös.

Det har ryktats en hel del kring ”VNL”, men de senaste dagarna har allt pekat mot en övergång till Aston Villa.

Birmingham-klubben har nu också presenterat svensken.

”Välkommen, Viktor”, skriver klubben via sin hemsida.

Aston Villa står på en poäng efter tre matcher i Premier League och placerar sig just nu på nedflyttningsplats.

