Uppgifter: Därför fick Spurs-toppen lämna

Daniel Levy har lämnat Tottenham Hotspur efter 25 år i klubben.

Enligt Football London tvingades ordföranden bort från sin post.

Beslutet ska ha tagits av klubbens ägare.

Foto: Alamy

Det var i går, torsdag, som bomben slog ned; Tottenham Hotspurs ordförande Daniel Levy lämnar klubben med omedelbar verkan, efter 25 år på posten. Spurs-toppen har länge varit kritiserad av både supportrar och experter, men att Levy skulle avgå var det inte många som såg komma.

– Jag är otroligt stolt över det arbete jag har gjort tillsammans med ledningsgruppen och alla våra anställda. Vi har byggt upp den här klubben till en global tungviktare som tävlar på högsta nivå. Dessutom har vi byggt en gemenskap. Jag hade turen att få arbeta med några av de bästa människorna inom den här sporten, från laget på Lilywhite House och Hotspur Way till alla spelare och managers genom åren, sa han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Nu rapporterar Football London att det har funnits ett hemligt spel bakom avgången. Enligt sajten ska Levy tvingats bort från klubben av Lewis-familjen, som via företaget ENIC äger Tottenham Hotspur. Beslutet ska ha varit helt utanför Levys händer.

Nya målet

Sajten beskriver Levys exit som ”den sista delen av ett pussel av planer att tillföra nytt blod till ledarskapet i klubben i norra London”.

Ägarna ska vara av åsikten att klubbens sportsliga framgång under Daniel Levys ledarskap inte har varit tillräcklig, och det sägs vara en av anledningarna till att toppen har fått gå. Planen ska, enligt uppgifterna, vara att förändra London-klubben till en mer modern klubb, med en VD och en större styrelse.

Ordförandens avgång ska dessutom varit på gång ett bra tag, men av respekt för Levy har saker och ting hållits tyst.