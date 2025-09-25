Uppgifter: Ekitiké straffas efter hjärnsläppet

Hugo Ekitiké tog ett rött kort i ligacupen.

Nu kan Liverpool-anfallaren få indragen lön.

Det rapporterar Daily Mail.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Hugo Ekitké har visat sig vara ett av Liverpools utropstecken i början på säsongen. Fransmannen noteras för fem mål och en assist på åtta matcher för Liverpool.

I ligacupmatchen mot Southampton visade sig Eiktiké bli avgörande när Liverpool vann med 2–1. Trots det var det situation precis efter målet som kom att bli rubriken. Ekitiké valde att fira med att slita av sig tröjan och hålla upp den – men han hade ett gult kort sedan innan och tar du av dig din matchtröja får du gult. Det renderade i ett rött kort för anfallaren.

Utvisningen innebär att Ekitké är avstängd i matchen mot Crystal Palace.

Enligt Daily Mail kommer Liverpool att straffa 23-åringen med att dra in två veckolöner efter hjärnsläppet. Enligt tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg tjänar Ekitké 250 000 pund i veckan (ungefär 3,1 miljoner kronor). Det blir en total förlust på runt 6,3 miljoner kronor.