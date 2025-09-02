Uppgifter: Guehi rasar över uteblivna flytten – ”Extremt missnöjd”

Han sades vara så gott som klar för Liverpool.

Sedan sprack Marc Guehis övergång från Crystal Palace.

Nu uppges mittbacken vara ”extremt missnöjd” med situationen, enligt The Guardian-journalisten Ed Aarons.

Foto: Bildbyrån

Det var under måndagseftermiddagen, med timmar kvar av det brittiska transferfönstret, som Fabrizio Romano och David Ornstein rapporterade att Liverpool hade gjort klart med en mittback.

Det i form av den engelske landslagsmannen från Crystal Palace – Marc Guehi. 25-åringen uppgavs köpas loss för 35 miljoner pund, eller nära 445 miljoner kronor.

Därefter gick affären i stöpet – då Crystal Palace inte hittade en ersättare till Guehi.

Nu sägs mittbacken rasa över London-klubbens beslut, enligt The Guardian-journalisten Ed Aarons. Han skriver att den inställda flytten har gjort Guehi ”extremt missnöjd”. Detta trots att han ska ha uppfört sig ”korrekt” genom att ha spelat för Crystal Palace.

Vidare sägs mittbacken planera att göra ett uttalande om sina känslor för beslutet inom en snar framtid.

Marc Guehis kontrakt med Crystal Palace går ut under sommaren 2026.



