Uppgifter: Liverpool värvar Marc Guehi
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Liverpool ser ut att förstärka sin trupp med ytterligare en spelare.
Detta i form av Crystal Palaces Marc Guehi.
Det rapporterar flera tunga aktörer på silly-marknaden.
Det är under måndagen, med timmar kvar av det brittiska transferfönstret, som Fabrizio Romano och David Ornstein rapporterar att Liverpool värvar en mittback.
Det handlar om den engelske landslagsmannen från Crystal Palace – Marc Guehi. 25-åringen uppges köpas loss för 35 miljoner pund, eller nära 445 miljoner kronor.
Kontraktet uppges skrivas på fem år och Guehi sägs genomföra läkarundersökningen innan övergången sedan kan slutföras senare under måndagen.
Med Crystal Palace har Guehi spelat 161 matcher sedan han lämnade Chelsea för fyra år sedan.
🚨 BREAKING: Marc Guehi to undergo medical in London before proposed permanent switch from Crystal Palace to Liverpool. Deal for 25yo #CPFC centre-back agreed at £35m + 5yr #LFC contract in place as all parties work to seal #DeadlineDay move @TheAthleticFC https://t.co/G74eI79u3X
— David Ornstein (@David_Ornstein) September 1, 2025
Den här artikeln handlar om: