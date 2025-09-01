Liverpool ser ut att förstärka sin trupp med ytterligare en spelare.

Detta i form av Crystal Palaces Marc Guehi.

Det rapporterar flera tunga aktörer på silly-marknaden.

Foto: Bildbyrån

Det är under måndagen, med timmar kvar av det brittiska transferfönstret, som Fabrizio Romano och David Ornstein rapporterar att Liverpool värvar en mittback.

Det handlar om den engelske landslagsmannen från Crystal Palace – Marc Guehi. 25-åringen uppges köpas loss för 35 miljoner pund, eller nära 445 miljoner kronor.

Kontraktet uppges skrivas på fem år och Guehi sägs genomföra läkarundersökningen innan övergången sedan kan slutföras senare under måndagen.

Med Crystal Palace har Guehi spelat 161 matcher sedan han lämnade Chelsea för fyra år sedan.



