Uppgifter: Otroligt löneökningen för supertalangen – 360(!) procent

Rio Ngumoha skrev igår på sitt första seniorkontrakt med Liverpool.

Avtalet ser även ut att medföra en rejäl löneökning för talangen.

Hela 360 procent uppges hans lön öka med.

Foto: Bildbyrån

Supertalangen Rio Ngumoha har imponerat under inledningen av säsongen, inte minst med sitt segermål borta mot Newcastle.

Under torsdagen stod det klart att Liverpool valt att belöna talangen med ett första A-lagskontrakt. Nu kommer uppgifter om att det nya avtalet också innebär en rejäl löneökning.

Enligt Daily Mail hade 17-åringen en årslön på 14 400 (lite mer än 180 000 kronor) pund med sitt ungdomskontrakt, nu väntas han få en årslön på 52 000 pund (ungefär 655 000 kronor), det vill säga en ökning med hela 360 (!) procent.

Den här säsongen har det hittills blivit fyra framträdanden för Ngumoha i Liverpool-tröjan.