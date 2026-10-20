Uppgifter: Palace kan vända sig till Lampard
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Pierre Sage är under hård press i Crystal Palace.
Enligt uppgifter har klubben redan två möjliga ersättare i tankarna.
Ett av namnen är Frank Lampard.
Det blåser kring Crystal Palace tränare Pierre Sage. Pressen på 47-åringen har ökat, särskilt efter söndagens förlust med 0–5 borta mot Brighton.
Enligt The Times har Londonklubben två tänkbara ersättare på sin lista. Den ena är Frank Lampard, som i dag tränar Coventry, och den andra är Kieran McKenna, tidigare tränare för Ipswich.
Lampard ska ha diskuterats redan i somras, men då var det Coventrys prislapp som skrämde bort Palace.
Just nu ligger Crystal Palace på 14:e plats i Premier League med sju poäng.
Härnäst väntar en tuff vecka för Sage och hans lag. På torsdag spelar Palace borta mot Beşiktaş i Europa League, och i nästa ligamatch kommer Newcastle United på besök till Selhurst Park.
Den här artikeln handlar om: