Uppgifter: Palace kan vända sig till Lampard

Pierre Sage är under hård press i Crystal Palace.

Enligt uppgifter har klubben redan två möjliga ersättare i tankarna.

Ett av namnen är Frank Lampard.

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Det blåser kring Crystal Palace tränare Pierre Sage. Pressen på 47-åringen har ökat, särskilt efter söndagens förlust med 0–5 borta mot Brighton.

Enligt The Times har Londonklubben två tänkbara ersättare på sin lista. Den ena är Frank Lampard, som i dag tränar Coventry, och den andra är Kieran McKenna, tidigare tränare för Ipswich.

Lampard ska ha diskuterats redan i somras, men då var det Coventrys prislapp som skrämde bort Palace.

Just nu ligger Crystal Palace på 14:e plats i Premier League med sju poäng.

Härnäst väntar en tuff vecka för Sage och hans lag. På torsdag spelar Palace borta mot Beşiktaş i Europa League, och i nästa ligamatch kommer Newcastle United på besök till Selhurst Park.