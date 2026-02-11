Uppgifter: Wilson Odobert korsbandsskadad

Skadelistan blir allt längre för Tottenham Hotspur.

Wilson Odobert har åkt på en korsbandsskada.

Det rapporterar franska L’Equipe.

Foto: Alamy

Det är manfall i Tottenham Hotspur. Tidigare under onsdagen bekräftade klubben att huvudtränaren Thomas Frank får sparken efter förlusten mot Newcastle. Sedan tidigare är även spelare som Dejan Kulusevski och James Maddison långtidsskadade.

Nu kommer franska L’Equipe med rapporter om att Wilson Odobert blir borta en längre tid. Fransmannen ska under matchen mot Newcastle ha skadat sig och tidningen menar att det rör sig om en korsbandsskada.

L’Equipe uppger att Odobert kommer att behöva opereras inom de närmsta dagarna och kommer inte att kunna spela resten av säsongen.

Tottenham ligger på en 16:e plats i Premier League.