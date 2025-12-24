Van de Vens ord efter tacklingen på Isak: ”Lite oturligt”

Micky Van de Ven tacklade Alexander Isak – som skadade sig allvarligt.

Nu talar den nederländske mittbacken ut om situationen.

– Jag tycker att det var lite oturligt hur hans fot hamnade mellan mina ben, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Det var under lördagens match mellan Tottenham och Liverpool som den svenske stjärnan Alexander Isak skadade sig i samband med att han gjorde 1-0 för bortalaget.

Därefter har flera dystra besked kommit kring anfallaren som har opererat sig och kommer att bli borta i ett par månader, där Sveriges play off-match mot Ukraina ser ut att ligga i farozonen.

En stor anledning bakom Isaks skada heter Micky Van de Ven, som var den spelare som tacklade Liverpool-spelaren. Nu talar han ut om situationen, och berättar att han har bett om ursäkt till blågult-stjärnan.

– Jag har skickat ett meddelande till honom. Jag ville inte skada honom, utan bara blockera skottet. Jag tycker att det var lite oturligt hur hans fot hamnade mellan mina ben, säger han till Sky Sports och fortsätter:

– Förhoppningsvis är han tillbaka på planen snart.

Liverpool vann matchen mot Tottenham Hotspurs med 2-1.