Viktor Gyökeres prisad efter derbysuccén

Viktor Gyökeres gjorde stor succé i derbyt mot Tottenham i helgen.

Nu har svensken prisats för sin insats i rivalmötet.

Gyökeres har nämligen utnämnts till omgångens spelare.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres har varit inne i gott slag sedan årsskiftet och i helgens derby mot Tottenham Hotspur blev svensken tillsammans med Eberechi Eze stor hjälte.

De båda Arsenal-stjärnorna stod för två mål var i Arsenals 4–1-seger mot Spurs och nu prisas Gyökeres för sin fina insats.

Arsenal meddelar nämligen nu att Gyökeres har utsetts till omgångens spelare i Premier League.

Totalt står svensken hittills noterad för tio mål på 26 framträdanden i Premier League den här säsongen.