Viktor Gyökeres prisad efter derbysuccén
Viktor Gyökeres gjorde stor succé i derbyt mot Tottenham i helgen.
Nu har svensken prisats för sin insats i rivalmötet.
Gyökeres har nämligen utnämnts till omgångens spelare.
Viktor Gyökeres har varit inne i gott slag sedan årsskiftet och i helgens derby mot Tottenham Hotspur blev svensken tillsammans med Eberechi Eze stor hjälte.
De båda Arsenal-stjärnorna stod för två mål var i Arsenals 4–1-seger mot Spurs och nu prisas Gyökeres för sin fina insats.
Arsenal meddelar nämligen nu att Gyökeres har utsetts till omgångens spelare i Premier League.
Totalt står svensken hittills noterad för tio mål på 26 framträdanden i Premier League den här säsongen.
