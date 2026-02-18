Virgil van Dijk pekar ut Liverpools nästa kapten

Virgil van Dijk har varit Liverpools lagkapten sedan 2023.

Enligt holländaren vore Dominik Szoboszlai en bra efterträdare.

– Han kan bli en ledare för laget, säger försvararen till Independent.

Foto: Bildbyrån

Dominik Szoboszlai har varit en av Liverpools bättre spelare under säsongen. Det har blivit nio mål och sex assists för 25-åringen i samtliga tävlingar.

Liverpools lagkapten Virgil van Dijk är imponerad över sin lagkamrat. Så pass mycket att han anser att Szoboszlai borde kunna vara lagets kapten.

– Uppenbart har han varit väldigt bra. Jag tycker också att han är en spelare som fortfarande kan ta nästa steg när det gäller att bli en ledare för laget. Det börjar med att leda genom sitt eget exempel, och det är något han har gjort hittills den här säsongen, säger van Dijk till Independent.

Szoboszlais nuvarande kontrakt med Liverpool löper ut 2028, men klubben ska vara måna om att förlägna ungrarens avtal.

Virgil van Dijk blev Liverpools kapten efter att Jordan Henderson lämnade klubben 2023. Holländaren har spelat tolkat 354 tävlingsmatcher för klubben.

Liverpool är regerande engelska mästare och ligger för närvarande sexa i Premier League.